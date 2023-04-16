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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 апреля 2023 года

Энергия дня шестнадцатого апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1112 =Всё всегда абсолютно субъективно: всё зависит от того, что Душа решила сделать здесь, в этом воплощении =Выслушивать противоположную точку зрения, а не доказывать с красным лицом свою правоту =Если разум чист и чисты помыслы, вы освобождаетесь от всех болезней, первичных и вторичных ="Если ты ищешь в Жизни плохое, то ты обязательно его найдёшь и никогда не заметишь ничего хорошего" =Жить так, как вы хотите - это не эгоизм; эгоизм - это когда другие должны думать и жить так, как вы хотите =Здоровье нужно для того, чтобы успеть исполнить свою Миссию, План Бога и вернуться Домой =И вдруг поймёшь, что в Мире бренном, где все надежды хороши, дороже всех прикосновений — прикосновение Души.

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