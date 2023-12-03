«Дошла очередь и до жовто-блакитных тварей»

Национальная забава американцев – посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга «До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии