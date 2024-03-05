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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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НАГРАЖДЕНИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ.

НАГРАЖДЕНИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ.

1 марта 2024 года в духовно- просветительском центре Елизаветинского храма совместно с Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, состоялось награждение Республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику.

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