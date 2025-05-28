Акция «Эстафета памяти» по восстановлению захоронений ветеранов войны проходит в РТ

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне профсоюзной организацией Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан запущена благотворительная акция «Эстафета памяти», в рамках которой проводится работа по приведению в порядок захоронений ветеранов войны.
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