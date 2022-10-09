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Пассажирские катера, паромы, автомобили и поезда: как работает транспортное сообщение с Крымом

Пассажирские катера, паромы, автомобили и поезда: как работает транспортное сообщение с Крымом

Водолазы приступили к осмотру опор Крымского моста, на котором накануне взорвался грузовик. Легковые машины хоть и с ограничениями, но пустили по мосту еще накануне днем, ближе к полуночи проехал и первый пассажирский поезд Симферополь — Москва.

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