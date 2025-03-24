Как преобразится сквер у музыкального училища в центре Смоленска

На благоустройство сквера у смоленского музучилища потребуется 13,7 миллиона В Смоленске определен подрядчик, которому предстоит отремонтировать территорию сквера возле областного музыкального училища, расположенного на улице Дзержинского.
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