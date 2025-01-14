Овечкин заставит Трампа понять Путина. Гретцки поддержит как губернатор штата «Канада»

Гонка Александра за «Вечным рекордом» Уэйна уже вышла за рамки просто шоу в НХЛ О живой легенде России, НХЛ и капитане «Вашингтона» Александре Овечкине сейчас сообщают каждый день, пресса Северной Америки и России точно.