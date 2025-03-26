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Велемудр. Мир тесен.

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  • Александр Николаевич
    Буквицу надо изучать с помощью образов...СТРУКТУРА РАЗВИТИ...

СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ЛЮДИНЫ НА 49 ЛЕТ ЖИЗНИ СОГЛАСНО МУДРОСТИ ДРЕВЛЕСЛОВЕНСКОЙ БУКВИЦЫ

СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ЛЮДИНЫ НА 49 ЛЕТ ЖИЗНИ СОГЛАСНО МУДРОСТИ ДРЕВЛЕСЛОВЕНСКОЙ БУКВИЦЫ

СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ЛЮДИНЫ НА 49 ЛЕТ ЖИЗНИ СОГЛАСНО МУДРОСТИ ДРЕВЛЕСЛОВЕНСКОЙ БУКВИЦЫ. За 49 лет Жизни на Земле последовательно раскрываются и развиваются Семь Тел Матрёшки Людины, и в 50 лет на Юбилей он проходит Посвящение на новый Виток Спирали Духовного Восхождения или Нисхождения (сдаёт экзамен на Зрелость).

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Комментарии
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Александр Николаевич
Буквицу надо изучать с помощью образов...
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19 час.
А
Алексей
Надо сказать, что Кирилл и Мефодий выбросили часть буквиц и получили то, что сейчас называется азбукой. И т.о. ничего они не создавали, и день Славянской письменности основан на лжи.
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7 час.
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