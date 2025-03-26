СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ЛЮДИНЫ НА 49 ЛЕТ ЖИЗНИ СОГЛАСНО МУДРОСТИ ДРЕВЛЕСЛОВЕНСКОЙ БУКВИЦЫ. За 49 лет Жизни на Земле последовательно раскрываются и развиваются Семь Тел Матрёшки Людины, и в 50 лет на Юбилей он проходит Посвящение на новый Виток Спирали Духовного Восхождения или Нисхождения (сдаёт экзамен на Зрелость).
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