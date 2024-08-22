Не умеют стрелять и бегут с поля боя: Associated Press о катастрофе с качеством новобранцев в ВСУ

Статья для усыпления наших бойцов. Не верю. Бейте, ребята, во всю силу, наотмаш!!! С нами Бог! Храни вас Господь!

Игорь Ткачук

"Подразделения 31-й бригады ушли с поля боя в плохо скоординированном безумии" ( Алё, переводчик! Что означает "плохо скоординированное безумие? К слову, "деревень" в терр. адм. делении Донбасса нет. И ещё по поводу желания некоего англ. командира застрелиться: не отказывай себе ни в чем.