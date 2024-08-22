Похоже, на Украине все-таки нашли виновных в локальных неудачах последних недель на восточном фронте.
Не умеют стрелять и бегут с поля боя: Associated Press о катастрофе с качеством новобранцев в ВСУ
Комментарии
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АЖ
Александр Жучков
Статья для усыпления наших бойцов. Не верю. Бейте, ребята, во всю силу, наотмаш!!! С нами Бог! Храни вас Господь!
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19 час.
Misha Glusch
бряхня
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19 час.
Игорь Ткачук
"Подразделения 31-й бригады ушли с поля боя в плохо скоординированном безумии" ( Алё, переводчик! Что означает "плохо скоординированное безумие? К слову, "деревень" в терр. адм. делении Донбасса нет. И ещё по поводу желания некоего англ. командира застрелиться: не отказывай себе ни в чем.
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15 час.
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