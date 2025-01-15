Европа может отказаться от российского СПГ

Речь о возможном включении в очередные рестрикции мер, которые направлены на постепенный отказ от российского сжиженного природного газа и запрет на импорт алюминия, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
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