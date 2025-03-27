Начало: https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43633038494/Energeticheskay. ЗАБЫТЫЕ ЗНАНИЯ ПРЕДКОВ КАК УСТРОЕНА ЭНЕРГОСИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА НА САМОМ ДЕЛЕ ТАЙНЫЕ УЧЕНИЯ ЖРЕЧЕСКИХ ШКОЛ Знание о строении энергетической системы человека – это знание о том, как человек интегрирован в структуру мироздания.