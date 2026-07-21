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Ирина Роднина: «До Петросян от Тутберидзе уже уходили Медведева, Трусова, Косторная. Значит, там не все так гладко»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина  отреагировала на решение фигуристки Аделии Петросян покинуть группу Этери Тутберидзе.

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