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Спасатели планируют выкачать с севшего на мель в Приморье судна 300 тонн топлива

Спасатели планируют выкачать с севшего на мель в Приморье судна 300 тонн топлива

Спасатели планируют, как выкачивать топливо с судна Rise Shine, которое село на мель в Приморье. По данным правительства региона, на контейнеровозе находится 200 контейнеров с запчастями, в баках – более 300 тонн горюче-смазочных материалов.

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