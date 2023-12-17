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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нэшвилл» выиграл 4 матча подряд и 7 из последних 8. Команда идет 7-й на Западе

«Нэшвилл» выиграл 4 матча подряд и 7 из последних 8. Команда идет 7-й на Западе

В ночь с субботы на воскресенье команда обыграла «Вашингтон» (3:1). У «Нэшвилла» также 7 побед в 8 последних матчах.

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