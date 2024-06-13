Какие архивы НКВД засекречены до сих пор

Архивы НКВД в наше время привлекают не только историков. Познакомиться с ними желали бы и родственники, потомки осужденных в годы «Большого террора», а также многие правозащитники, журналисты и активисты разнообразных структур.
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