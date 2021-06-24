ТАСС: МВД запустило систему распознавания силуэтов людей и автомобилей

МВД РФ запустило в некоторых российских регионах новую систему, которая распознает не только лица, но и силуэты людей, а также очертания автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова.
МВД РФ запустило в некоторых российских регионах новую систему, которая распознает не только лица, но и силуэты людей, а также очертания автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова.
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