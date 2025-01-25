Эксперт рассказал о действиях в случае повреждения застрахованного багажа

Путешественники чаще всего не хотят полагаться на страхование багажа исключительно авиаперевозчиком, а заключают со страховыми компаниями отдельный договор, рассказала «Известиям» 25 января гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.
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