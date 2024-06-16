Во Владимирской области возбуждено дело после применения насилия к полиции

На текущий момент следствие допрашивает свидетелей.Во Владимирской области следственным комитетом регионального управления возбуждено дело против жителя Лакинска, подозреваемого в преступлении по статье о применении насилия к представителю власти при исполнении должностных обязанностей.
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