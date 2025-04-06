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На Украине сообщили о захвате храма в Черновицкой области рейдерами ПЦУ

На Украине сообщили о захвате храма в Черновицкой области рейдерами ПЦУ

Группа рейдеров от раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) сорвала замки и ворвалась в Свято-Димитриевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой области.

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