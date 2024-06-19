Сделка одобрена: Израиль сможет закупить у США до 50 истребителей F-15

Два основных противника продажи оружия Израилю – конгрессмен Грегори Микс из Комитета по иностранным делам и сенатор Бенджамин Кардин – больше не выступают против предложения администрации президента Байдена по продаже оружия Израилю.
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