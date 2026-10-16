Нигерия: несколько человек были убиты и ранены, а другие похищены после того, как бандиты напали на торговцев, возвращавшихся с рынка Шинкафи по дороге Шинкафи-Каура Намода в северном штате Замфара в вечерние часы 15 октября.
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