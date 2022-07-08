Полицейские из Хабаровского края поделились теплыми воспоминаниями об истории создания семьи

Сегодня, в День семьи, любви и верности, мы расскажем об еще одной полицейской семье из ОМВД России по Хабаровскому району.

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