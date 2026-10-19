Очередной депутатский шедевр от Ирины Родниной: пока народ охеревает от новых платёжек за ЖКХ, народная избранница с зарплатой в месяц, о которой простым смертным можно даже не мечтать, заявляет что нас просто «накручивают».
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