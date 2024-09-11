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Села Снагость и Апанасовску в Курской области освободили от ВСУ

Села Снагость и Апанасовску в Курской области освободили от ВСУ

Вооруженные Силы России освободили села Снагость и Апанасовка в Курской области.Telegram-канал Mash сообщает, что село Гордеевка и поселок 10-й Октябрь наши бойцы зачистили за ночь.

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