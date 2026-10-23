“Oil prices rose further on Friday, as hostilities across the Middle East continue to raise fears in the energy markets that the oil supply from the region would remain throttled,” the New York Times reports.
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