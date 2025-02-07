Ученые смоделировали результат планетарной катастрофы: что ждет Землю через 150 лет

Юрий Ильинов

Торги продолжаются: Россия может сохранить свои базы в Сирии, если это будет выгодно новым сирийским властям Россия может сохранить свои крупные базы в Тартусе и Хмеймиме на побережье Средиземного моря, если это будет выгодно новым сирийским властям. Такое заявление в интервью The Washington Post сделал глава Минобороны страны Мурхаф Абу Касра. По его словам, отношение РФ к новому руководству Сирии «значительно улучшилось» после падения режима Башара Асада. Сирия открыта для того, чтобы позволить России сохранить военно-воздушную и военно-морскую базы на побережье Средиземного моря, пока любое соглашение с Кремлем будет отвечать интересам страны – сказал министр. Политик отметил прагматичный подход своего правительства, создающего новые альянсы и пересматривающего старые, которые были созданы при прежнем режиме. На вопрос журналистов о бомбардировках российскими военными его и его друзей, когда они были боевиками, он ответил, что «в политике нет вечных врагов». Абу Касра сообщил, что сейчас Дамаск взвешивает требования Москвы, что говорит о резких изменениях настроения бывших повстанцев, которые входят в состав нового сирийского правительства. Отвечая на вопрос, будет ли России позволено сохранить военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, Абу Касра заявил, что «если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да». Также глава сирийского Минобороны рассказал о попытках его страны наладить новые военно-политические партнерства, о переговорах с поддерживаемыми США курдскими силами и об амбициозных планах по приведению множества вооруженных группировок, разросшихся в ходе гражданской войны, под контроль единого, объединенного командования. Ведомство под началом Абу Касры планирует реализовать грандиозную задачу по восстановлению раздробленной армии в стране, глубоко израненной более чем десятилетним кровопролитием. Также Дамаск рассматривает возможность заключения оборонных соглашений со многими странами и ведет «деликатные» переговоры с США и Турцией о статусе их военных баз.