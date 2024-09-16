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  • Наталия
    Никогда они не изменят себе, грабеж других стран и народов-основа их существования.. Именно на этом стоит  все богатс...Оружие для гос.пе...
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Оружие для гос.переворота

Оружие для гос.переворота

Оружие для гос.переворота.Власти Венесуэлы представили паспорта 6 иностранцев, в том числе граждан США, которые планировали государственный переворот в Венесуэле, в том числе убив действующих президента и вице-президента страны Мадуро и Родригес.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
И до каких пор эти твари будут баламутить планету?
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14 час.
Наталия
Никогда они не изменят себе, грабеж других стран и народов-основа их существования.. Именно на этом стоит  все богатство и благополучие США.  Это образ жизни  данного бандитского государства, независимо от того, какая партия там у власти, с самого начала их истории..
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14 час.

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