А.И. Бастрыкину будет представлен доклад о результатах расследования уголовного дела о смерти жителя Москвы после проведения операции

В СМИ размещено повторное обращение жительницы Москвы к главе ведомства, в котором женщина выражает несогласие с ходом расследования уголовного дела по факту смерти ее сына в одной из клиник города после проведения пластической операции.
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