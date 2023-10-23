Грушко: Россия готова к новым санкциям ЕС, взвесит шаги для их нейтрализации

Россия готова к новым санкциям в случае введения их Европейским союзом, сообщил замглавы российского МИД Александр Грушко, комментируя намерение Евросоюза начать консультации по 12-му пакету антироссийских санкций.
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