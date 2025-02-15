Брухунова рассказала о смене стиля Петросяна в начале их отношений

Именно супруга выбирает наряды артиста.фото: instagram.com/bruhunova (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что уже 12 лет отвечает за личный стиль юмориста и призналась, что убедила его одеваться «стильно, модно, молодежно».