Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 325 подписчиков

IV Пасхальный Хоровой собор. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации: прямая трансляция

IV Пасхальный Хоровой собор. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации: прямая трансляция

27 апреля в 14.00 в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоится IV Пасхальный Хоровой собор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх