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Экс-тренер сборной России Игнатьев сравнил игру "Урала" при Шалимове с дворовым футболом

Экс-тренер сборной России Игнатьев сравнил игру "Урала" при Шалимове с дворовым футболом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, комментируя отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера "Ахмата", высказался об увольнении Игоря Шалимова с должности наставника "Урала", отметив, невнятную игру екатеринбургского клуба.

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