Многомиллионное наследство Веры Васильевой достанется её поклоннице

Актриса Вера Васильева умерла на 98 году жизни. Как пишет teleprogramma.pro, у артистки не было детей и мужа, зато осталось огромное количество почитателей её таланта.
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