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Мировое обозрение

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Что, если Starlink будет доступен для ВСУ над всей территорией России

Что, если Starlink будет доступен для ВСУ над всей территорией России

С первых дней СВО низкоорбитальная сеть Starlink превратилась из коммерческого проекта в военный цифровой хребет ВСУ.

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