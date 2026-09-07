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Разветвлённые нанопроволоки Лундского университета повысили выход света в LED

Разветвлённые нанопроволоки Лундского университета повысили выход света в LED

Исследовательская группа Лундского университета (Швеция) создала экспериментальный светодиод на основе разветвлённых нанопроволок, в котором свет выходит не только через торец проволоки, но и через её боковые ветви.

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