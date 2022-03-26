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Тарпищев: причины поражения Рублёва — психология и восстановление

Тарпищев: причины поражения Рублёва — психология и восстановление

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США).

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