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Турпоток китайцев в Россию вырос в 2,5 раза

Турпоток китайцев в Россию вырос в 2,5 раза

Нижний Новгород вошел в ТОП-25 самых популярных городов у китайских туристов: в январе этого года “столицу закатов” посетило в два раза больше гостей из Поднебесной, чем в течение всего 2023 года, сообщила пресс-служба МегаФона.

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