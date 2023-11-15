Навка заявила, что нашла себе замену в ледовых шоу

48-летняя фигуристка Татьяна Навка похвалилась, что в перезапуске ледового шоу не выйдет к зрителю. Супруга пресс-секретаря президента, которую привыкли видеть в образе Малефисенты, отказалась от участия в шоу «Спящая красавица.
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