Навка заявила, что нашла себе замену в ледовых шоу

48-летняя фигуристка Татьяна Навка похвалилась, что в перезапуске ледового шоу не выйдет к зрителю. Супруга пресс-секретаря президента, которую привыкли видеть в образе Малефисенты, отказалась от участия в шоу «Спящая красавица.