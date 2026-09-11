Россия впервые ударила по дата-центру в Куеве

Архангел Спецназа отмечает интересное: "Сегодня российские войска провели очередной удар по украинской территории, где ключевыми целями стали логистические объекты в разных частях Украины.
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