Укрепление рубля и сложности с поставкой российской нефти в Индию. Обзор финансового рынка от 23 декабря

Рост российской валюты продолжается на фоне сохранения ключевой ставки ЦБ. Индийским государственным нефтеперерабатывающим заводам становится все сложнее приобретать российскую нефть Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 23 декабря.
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