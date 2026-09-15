Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

В Аксарку доставлено 1,2 тысячи тонн сена из Тюменской области

В Аксарку доставлено 1,2 тысячи тонн сена из Тюменской области

Из Тюменской области в Аксарку привезли 1200 тонн разнотравного сена. Оно предназначено для сельхозпредприятий Приуральского района, которые формируют годовой запас кормовой базы, сообщил замначальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Евгений Яхонтов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым