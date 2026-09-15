В Аксарку доставлено 1,2 тысячи тонн сена из Тюменской области

Из Тюменской области в Аксарку привезли 1200 тонн разнотравного сена. Оно предназначено для сельхозпредприятий Приуральского района, которые формируют годовой запас кормовой базы, сообщил замначальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Евгений Яхонтов.