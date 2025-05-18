Politico: в Румынии готовили госпереворот после отмены победы Джорджеску

Politico сообщило, что в Румынии готовился вооруженный переворот. По данным издания, беспорядки собиралась организовать сторонники пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску после того, как Конституционный суд страны аннулировал итоги первого тура выборов, на котором он победил.
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