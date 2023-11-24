Босое танго на горохе. В Аргентине новый президент, который не любит Россию и Китай. БРИКС можно распускать?

Natalija Osminina

Эта путаница правых и левых путает всех)) Хавьер Милей - это дурная копия Батьки Махно (хоть и перегнавший того в образованности), анархист, скорее ультралевый. Амеры поставили его для разрушения валютной зоны стран Южной и Латинской Америки, для организации там хаоса и лишения таким образом России и Китая рынков. Началось с лишения России и Китая европейских рынков, потом ближневосточных. Сейчас США идут на азиатские рынки Китая. Задача - лишить Китай возможности производить МАССОВО. А в случае "немассовости" себестоимость китайских товаров будет неконкурентоспособной по отношению к цене той продукции, производство которой оттяпает себе США. Борьба за рынки и ничего личного))) Замкнуться на себе России не позволяет малое кол-во населения. Китай сможет так выжить, но бедно. Остается объединить возможности обеих стран с учетом интересов обеих. Но всем придется урезать потребление. Правда, это сделает весь мир, на фоне которого, даже подобное сниженное потребление будет считаться роскошным и комфортным.