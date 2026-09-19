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Татар-информ

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Элвин Грей показал свою «шикарную» гримерку в Ижевске – ВИДЕО

Элвин Грей показал свою «шикарную» гримерку в Ижевске – ВИДЕО

Татарстанский певец Элвин Грей поделился кадрами из своей гримерки в Ижевске, куда артист отправился на гастроли.

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