Депутат Госдумы: реальные потери ВСУ повергнут жителей в шок

РИАМО - 26 фев. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что реальные потери ВСУ могут повергнуть жителей Украины в шок, поэтому власти сознательно не говорят об ужасной статистике, сообщает РИА Новости.