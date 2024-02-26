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Депутат Госдумы: реальные потери ВСУ повергнут жителей в шок

РИАМО - 26 фев. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что реальные потери ВСУ могут повергнуть жителей Украины в шок, поэтому власти сознательно не говорят об ужасной статистике, сообщает РИА Новости.

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