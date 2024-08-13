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  • Виктор Луговой
    Два метра... Не указано, какая у ней рабочая модель, какого веса. Вообще самарские хорошие ребята. Помнится, там опор...5-летняя девочка ...
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Кровавая расправа над зэком: суд Зауралья вынес приговор убийцам

Кровавая расправа над зэком: суд Зауралья вынес приговор убийцам

В Курганской области завершилось дело об убийстве, которое потрясло село Шатрово. Два местных жителя, обвиняемые в жестоком убийстве 44-летнего мужчины, были признаны виновными Курганским областным судом.

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