Кровавая расправа над зэком: суд Зауралья вынес приговор убийцам

В Курганской области завершилось дело об убийстве, которое потрясло село Шатрово. Два местных жителя, обвиняемые в жестоком убийстве 44-летнего мужчины, были признаны виновными Курганским областным судом.
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