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Из эфира НТВ — в грибной бизнес: почему Юлия Бордовских бросила телевидение, уехала в США и вернулась в Москву

Из эфира НТВ — в грибной бизнес: почему Юлия Бордовских бросила телевидение, уехала в США и вернулась в Москву

В начале нулевых Юлия Бордовских была одной из самых ярких звезд российского телевидения. Спортивные эфиры на НТВ, утренние шоу, светские рауты и собственный бизнес — её жизнь казалась безупречной картинкой.

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