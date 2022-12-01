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СП: Дудчак проинформировал, что Киев готов уничтожить Одессу

СП: Дудчак проинформировал, что Киев готов уничтожить Одессу

Российский политолог Александр Дудчак проинформировал, что Киеву будет не жаль устроить техногенную катастрофу в Одессе, уничтожив хранилище химической продукции на Одесском припортовом заводе, сообщает информационный портал "Свободная пресса".

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