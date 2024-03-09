Минобороны: ВС РФ улучшили свои позиции на авдеевском направлении

Российским военным удалось улучшить свои позиции на авдеевском направлении, сообщает Минобороны РФ.«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении.
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