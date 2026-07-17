Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу Арестовича

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича утвердила Генеральная прокуратура России, 17 июля сообщает пресс-служба ведомства.
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